Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Відомого боксера Володимира Вірчиса знайшли повішаним (оновлено)
Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Британський мільярдер Бренсон написав колонку про Україну і війну з Росією
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
Примара світової фінансової кризи: чому падають фондові ринки і чи є підстави для хвилювання
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – WSJ
Верхня Вольта з найманцями
Верхня Вольта з найманцями
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
ГоловнаСпорт

Збірна України програла Португалії на чемпіонаті Європи з футзалу, але вийшла до чвертьфіналу

Очевидне – неймовірне.

Збірна України програла Португалії на чемпіонаті Європи з футзалу, але вийшла до чвертьфіналу
Фото: УАФ

Збірна України з футзалу свій заключний матч групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи грала проти чинних чемпіонів португальців.

Підлеглі Олександра Косенка провели гідний поєдинок, але все ж таки були змушені визнати свою поразку – 0:1.

Це була друга поразка українців у трьох матчах на турнірі.

Проте у паралельному матчі нашої групи збірна Сербія зробила нам подарунок. Програючи господарям першості нідерландцям у другому таймі 0:2, серби зуміли вирвати перемогу – 3:2.

Таким чином, португальці набрали 100-відсотковий результат, а три команди – Україна, Нідерланди та Сербія набрали по 3 очки. Але за рахунок найкращої різниці м'ячів Україна (+3) обійшла і нідерландців (-3), і сербів (-6).

У чвертьфіналі наша команда зіграє 31 січня у Амстердамі проти збірної Казахстану.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також