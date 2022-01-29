Збірна України з футзалу свій заключний матч групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи грала проти чинних чемпіонів португальців.

Підлеглі Олександра Косенка провели гідний поєдинок, але все ж таки були змушені визнати свою поразку – 0:1.

Це була друга поразка українців у трьох матчах на турнірі.

Проте у паралельному матчі нашої групи збірна Сербія зробила нам подарунок. Програючи господарям першості нідерландцям у другому таймі 0:2, серби зуміли вирвати перемогу – 3:2.

Таким чином, португальці набрали 100-відсотковий результат, а три команди – Україна, Нідерланди та Сербія набрали по 3 очки. Але за рахунок найкращої різниці м'ячів Україна (+3) обійшла і нідерландців (-3), і сербів (-6).

У чвертьфіналі наша команда зіграє 31 січня у Амстердамі проти збірної Казахстану.