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Воротар "Динамо" отримав перелом носа та струс мозку в спарингу на тренувальному зборі

Руслан Нещерет лише 11 хвилин відстояв у воротах у грі проти "Буде-Глімта".

Фото: ФК "Динамо"

Напередодні в підсумковому контрольному матчі на іспанському тренувальному зборі "Динамо" зіграло внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).

Після перерви у воротах киян з'явився Руслан Нещерет. Проте на полі 20-річний вихованець академії "Динамо" пробув лише 11 хвилин.

Фото: скриншот

В одному епізоді Руслан зіштовхнувся із суперником і був замінений.

Руслан Нещерет
Фото: ФК "Динамо"
Руслан Нещерет

Додамо, що того ж вечора "Динамо" повернулося до Києва. Після прибуття Руслану зробили додаткове обстеження, яке виявило в голкіпера перелом кісток носа зі зміщенням.

"На першу половину дня п'ятниці заплановано закриту операцію з відновлення конгруентності кісток носа, тобто їхнього відповідного положення.

На наступний збір до Туреччини з командою він не поїде, а відновлюватиметься в Києві.

Після цього за його станом подивимося, як проходитиме подальше відновлення, і тоді вже можна буде визначитися з остаточними термінами його повернення на поле", - цитує старшого лікаря першої команди Андрія Шморгуна клубна пресслужба.

Зазначимо, що на 31 січня команда Мірчі Луческу запланувала виліт до Туреччини на другий збір.

Григорій МухінГригорій Мухін
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