Головний тренер біатлонної збірної України після прибуття до Пекіна склав позитивний тест на коронавірус

Це перший випадок захворювання на COVID-19 у складі олімпійської делегації України.

Сьогодні олімпійська збірна України з біатлону прибула до Пекіна для участі в Олімпійських іграх-2022.

В аеропорту китайської столиці членами офіційної української делегації було здано обов'язкові тести на COVID-19.

У головного тренера чоловічої команди Юрая Санітри він виявився позитивним, повідомляє suspilne.media.

У решті членів національної збірної тест виявився негативним. Санітра буде ще раз протестований, і якщо другий тест також буде позитивним, словак буде ізольований. Це перший позитивний тест у складі олімпійської збірної України.

Відзначається, що перед вильотом спортсмени та тренери пройшли два ПЛР-тести, усі показали негативні результати в збірній України.

Нагадаємо, перед початком сезону у складі чоловічої команди виник спалах коронавісуру: тоді перехворіли, зокрема, Артем Прима та Артем Тищенко, які теж потрапили до складу України на Олімпіаду-2022. А уже безпосередньо під час сезону захворів тренер Олександр Кравченко - він пропустив два етапи Кубка світу, але опинився в складі делегації на Ігри в Пекін.

Додамо, що збірна Норвегії з лиж, своєю чергою, не може вилетіти до Пекіна через випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, позитивні тести здали одразу дві спортсменки - Гайді Венг та Анне-К'єрсті Кальво.