"Ворскла" підписала гравця збірної Північної Македонії

"Ворскла" оформила трансфер захисника збірної Північної Македонії Джоко Зайкова, йдеться на офіційному сайті полтавців.
Контракт 26-річного футболіста з українським клубом розрахований на 2,5 роки. Новачок уже встиг провести тренування з командою.
"Буду радий допомогти моїй новій команді у вирішенні найвищих завдань. Сподіваюся, моєї майстерності та досвіду для цього вистачить", - цитує новобранця пресслужба "зелено-білих".
Останнім клубом Зайкова був "Левський". До цього він захищав кольори французького "Ренна", бельгійського "Шарлеруа" та македонських "Работнічків".
У складі національної команди Зайков провів 17 поєдинків, в яких забив 1 м'яч.
Додамо, що Зайков став третім македонцем в історії полтавського клубу. Раніше кольори "Ворскли" захищали півзахисник Філіп Деспотовський (2008-2010) та нападник Адіс Яхович (2013-2014).