"Ворскла" підписала гравця збірної Північної Македонії

Джоко Зайков на 2,5 роки пов'язав свою спортивну кар'єру з полтавським клубом.

"Ворскла" оформила трансфер захисника збірної Північної Македонії Джоко Зайкова, йдеться на офіційному сайті полтавців.

Контракт 26-річного футболіста з українським клубом розрахований на 2,5 роки. Новачок уже встиг провести тренування з командою.

"Буду радий допомогти моїй новій команді у вирішенні найвищих завдань. Сподіваюся, моєї майстерності та досвіду для цього вистачить", - цитує новобранця пресслужба "зелено-білих".

Останнім клубом Зайкова був "Левський". До цього він захищав кольори французького "Ренна", бельгійського "Шарлеруа" та македонських "Работнічків".

У складі національної команди Зайков провів 17 поєдинків, в яких забив 1 м'яч.

Додамо, що Зайков став третім македонцем в історії полтавського клубу. Раніше кольори "Ворскли" захищали півзахисник Філіп Деспотовський (2008-2010) та нападник Адіс Яхович (2013-2014).