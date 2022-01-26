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Півфіналістка Roland Garros та US Open стала обличчям Dior

Марія Саккарі помітна не лише на тенісному корті.

Марія Саккарі
Фото: EPA/UPG
Марія Саккарі

Грецька тенісистка Марія Саккарі (№8 WTA) стала обличчям Дому моди Christian Dior.

"Для мене велика честь стати частиною такого престижного Дому моди, як Dior. Це справді привілей, і я неймовірно щаслива бути пов'язаною з брендом, який зробив революцію у світі жіночої моди", – написала 26-річна тенісистка в інстаграмі.

На Відкритому чемпіонаті Австралії Саккарі завершила боротьбу в четвертому колі, програвши американці Джесіці Пегулі – 6:7 (0-7), 3:6.

Зазначимо, що минулого сезону Марія дісталася півфіналів "Ролан Гаррос", US Open і Підсумкового турніру WTA.

Додамо, що Dior останнім часом спеціалізується на тенісистках. Торік чемпіонка US Open-2021 Емма Радукану (№23 WTA) стала обличчям цього модного дому.

Григорій МухінГригорій Мухін
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