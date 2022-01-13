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Чотири українські тенісистки дізналися суперниць у першому раунді Australian Open

Турнір розпочнеться 17 січня.

Чотири українські тенісистки дізналися суперниць у першому раунді Australian Open

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська дізналися суперниць у першому колі одиночного жіночого розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Перша ракетка України Світоліна (№16 WTA) у стартовому матчі зіграє проти Фіони Ферро (№104 WTA) із Франції.

Першою суперницею Костюк (№50 WTA) буде співвітчизниця Ферро Діан Паррі (№117 WTA).

Калініна (№51 WTA) проведе свій стартовий матч на кортах спорткомплексу "Мельбурн-парк" проти американки Джессіки Пегули (№22 WTA).

Нас чекає ще одна українсько-американська дуель: Ястремська (№102 WTA) у першому раунді зустрінеться з Медісон Бренгл (№59 WTA).

Додамо, що в основну сітку Australian Open може вийти Леся Цуренко (№120 WTA), яка успішно провела вже два кваліфікаційні поєдинки та у фіналі завтра зіграє проти росіянки Еліни Аванесян (№214 WTA).

Нагадаємо, основний раунд турніру стартує наступного понеділка, 17 січня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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