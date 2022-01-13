Україна вперше в історії не буде представлена на чемпіонаті Європи в жіночому одиночному катанні

Від збірної України на чемпіонаті Європи з фігурного катання у столиці Естонії Таллінні надійшли неприємні звістки.
Друга українська фігуристка знялася з турніру.
Першою відмовилася від путівки на континентальну першість Анастасія Шаботова. Фігуристка, яка раніше завоювала безіменну олімпійську ліцензію, послалася на проблеми зі здоров'ям, але запевнила, що це не коронавірус.
А ось Марію Андрійчук, яка за кілька днів до чемпіонату Європи замінила Шаботову, зняли зі змагань. Напередодні її тест на COVID-19 виявився позитивним, повідомляє Українська федерація фігурного катання.
"Згідно з правилами, учасники чемпіонату щодня роблять тести на COVID. Результат Марії виявився позитивним, і її виключили зі списку учасників", - повідомив глава української делегації Даніль Амірханов.
Тепер Марія має провести на ізоляції в Таллінні 10 днів, перш ніж зможе покинути країну.
Тим часом Україна вперше в історії не буде представлена в жіночому одиночному катанні європейської першості.