Україна вперше в історії не буде представлена на чемпіонаті Європи в жіночому одиночному катанні

Марію Андрійчук, яка за кілька днів до чемпіонату Європи замінила хвору Анастасію Шаботову, зняли зі змагань через позитивний тест на COVID-19.

Від збірної України на чемпіонаті Європи з фігурного катання у столиці Естонії Таллінні надійшли неприємні звістки.

Друга українська фігуристка знялася з турніру.

Першою відмовилася від путівки на континентальну першість Анастасія Шаботова. Фігуристка, яка раніше завоювала безіменну олімпійську ліцензію, послалася на проблеми зі здоров'ям, але запевнила, що це не коронавірус.

А ось Марію Андрійчук, яка за кілька днів до чемпіонату Європи замінила Шаботову, зняли зі змагань. Напередодні її тест на COVID-19 виявився позитивним, повідомляє Українська федерація фігурного катання.

"Згідно з правилами, учасники чемпіонату щодня роблять тести на COVID. Результат Марії виявився позитивним, і її виключили зі списку учасників", - повідомив глава української делегації Даніль Амірханов.

Тепер Марія має провести на ізоляції в Таллінні 10 днів, перш ніж зможе покинути країну.

Тим часом Україна вперше в історії не буде представлена в жіночому одиночному катанні європейської першості.