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На "Дакарі-2022" позашляховик пішов у лобову двом баггі

Зіткнення дивом вдалося уникнути.

Фото: EPA/UPG

На 9-му етапі ралі-рейду "Дакар-2022" мало не трапилося зіткнення позашляховика з двома баггі.

На відеозапису, розміщеному на офіційній сторінці "Дакара" в "Інстаграмі", демонструється, як три багі їдуть по короткому колу, коли їм назустріч вилітає позашляховик.

На щастя, зіткнення вдалося уникнути.

Раніше у подібній ситуації опинився російський гонщик Сергій Карякін.

Нагадаємо, його команда, яка виступає у заліку серійних мотовсюдиходів, потрапила у серйозну аварію на сьомому етапі, коли їй назустріч виїхав інший учасник. Через отримані пошкодження авто команда не змогла продовжити участь у змаганнях.

Григорій МухінГригорій Мухін
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