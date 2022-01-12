Фото: EPA/UPG

На 9-му етапі ралі-рейду "Дакар-2022" мало не трапилося зіткнення позашляховика з двома баггі.

На відеозапису, розміщеному на офіційній сторінці "Дакара" в "Інстаграмі", демонструється, як три багі їдуть по короткому колу, коли їм назустріч вилітає позашляховик.

На щастя, зіткнення вдалося уникнути.

Раніше у подібній ситуації опинився російський гонщик Сергій Карякін.

Нагадаємо, його команда, яка виступає у заліку серійних мотовсюдиходів, потрапила у серйозну аварію на сьомому етапі, коли їй назустріч виїхав інший учасник. Через отримані пошкодження авто команда не змогла продовжити участь у змаганнях.