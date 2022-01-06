Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
Кутя. Страва єднання
Кутя. Страва єднання
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
ГоловнаСпорт

Машина литовського екіпажу кілька разів зробила сальто на 4-му етапі "Дакара"

Бенедиктас Ванагас відбувся легким переляком.

Машина литовського екіпажу кілька разів зробила сальто на 4-му етапі "Дакара"
Фото: EPA/UPG

Литовський гонщик Бенедиктас Ванагас потрапив в аварію на четвертій спецділянці ралійного марафону "Дакар"-2022.

Машина литовця підлетіла на піщаному трампліні, після чого здійснила кілька піруетів у повітрі, попутно втрачаючи запчастини від ударів об землю. Автомобіль приземлився на колеса, пілот і штурман не постраждали, проте продовжити рух екіпажу не вдалося.

Поки що невідомо, чи зможуть учасники полагодити автомобіль і повернуться до класифікації зі штрафом у п'ятий день змагань.

Литовець після трьох днів Дакара займав 15 позицію в категорії позашляховиків.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також