Литовський гонщик Бенедиктас Ванагас потрапив в аварію на четвертій спецділянці ралійного марафону "Дакар"-2022.

Машина литовця підлетіла на піщаному трампліні, після чого здійснила кілька піруетів у повітрі, попутно втрачаючи запчастини від ударів об землю. Автомобіль приземлився на колеса, пілот і штурман не постраждали, проте продовжити рух екіпажу не вдалося.

Поки що невідомо, чи зможуть учасники полагодити автомобіль і повернуться до класифікації зі штрафом у п'ятий день змагань.

Литовець після трьох днів Дакара займав 15 позицію в категорії позашляховиків.