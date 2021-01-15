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КамАЗ зіткнувся з гелікоптером на підсумковому етапі "Дакару"

На щастя ніхто не постраждав.

КамАЗ зіткнувся з гелікоптером на підсумковому етапі "Дакару"
“КАМАЗ-майстер”
Фото: kamazmaster.ru

Незвичайний інцидент стався на підсумковому етапі ралі-марафону "Дакар" -2021.

Під час проходження спецділянки гелікоптер організаторів вирішив на мінімальній висоті пролетіти над вантажівкою гонщика команди "КамАЗ-майстер" Антона Шибалова. В один з моментів вантажівка підстрибнула на невеликому піщаному трампліні і зачепила дахом один з полозів гелікоптера.

На щастя, сила удару була не дуже великою, тому пілот гелікоптера зберіг над ним контроль і моментально піднявся вище, повернувши вбік.

Щодо вантажівки, то вона отримала невеликі пошкодження повітрозабірника, але зуміла завершити етап.

У підсумку екіпаж Шибалова посів друге місце в ралі.

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