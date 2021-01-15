Незвичайний інцидент стався на підсумковому етапі ралі-марафону "Дакар" -2021.
Під час проходження спецділянки гелікоптер організаторів вирішив на мінімальній висоті пролетіти над вантажівкою гонщика команди "КамАЗ-майстер" Антона Шибалова. В один з моментів вантажівка підстрибнула на невеликому піщаному трампліні і зачепила дахом один з полозів гелікоптера.
На щастя, сила удару була не дуже великою, тому пілот гелікоптера зберіг над ним контроль і моментально піднявся вище, повернувши вбік.
Щодо вантажівки, то вона отримала невеликі пошкодження повітрозабірника, але зуміла завершити етап.
У підсумку екіпаж Шибалова посів друге місце в ралі.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #داكار2021 #داكار_السعودية2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today 😯😯😯 pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath ⛰ (@Muaath___) January 15, 2021