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Екгофф виграла спринт в Обергофі, українські біатлоністки не потрапили в топ-20

У Тюрінгії пройшла друга гонка етапу Кубка світу.

Екгофф виграла спринт в Обергофі, українські біатлоністки не потрапили в топ-20
Тіріль Екгофф
Фото: Global Look Press

У німецькому Обергофі відбулася друга гонка шостого етапу Кубка світу з біатлону - спринт у жінок на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Перемогу святкувала норвежка Тіріль Екгофф, яка навіть з одним промахом зуміла випередити італійку Доротею Вірер, яка закінчила гонку без єдиного промаху другою.

"Бронза" - у представниці Австрії Лізи Терези Гаузер.

Відзначимо, що Екгофф виграла третю спринтерську гонку поспіль.

З українок в очкову зону зуміли потрапити Юлія Джима і Валя Семеренко, які зайняли 24-е і 28-е місця відповідно.

Результати гонки:

  1. Тіріль Екгофф (0+1) 22: 33,8
  2. Доротея Вірер (0+0) +9,3
  3. Ліза Тереза Гаузер (0+0) +12,6

...

  • 24. Юлія Джима (0+2) +1:24,1
  • 28. Валя Семеренко (1+0) +1:26,3
  • 60. Віта Семеренко (1+1) +2:14,9
  • 62. Олена Підгрушна (2+1) +2:21,7
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