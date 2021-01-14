Екгофф виграла спринт в Обергофі, українські біатлоністки не потрапили в топ-20

У німецькому Обергофі відбулася друга гонка шостого етапу Кубка світу з біатлону - спринт у жінок на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Перемогу святкувала норвежка Тіріль Екгофф, яка навіть з одним промахом зуміла випередити італійку Доротею Вірер, яка закінчила гонку без єдиного промаху другою.

"Бронза" - у представниці Австрії Лізи Терези Гаузер.

Відзначимо, що Екгофф виграла третю спринтерську гонку поспіль.

З українок в очкову зону зуміли потрапити Юлія Джима і Валя Семеренко, які зайняли 24-е і 28-е місця відповідно.

Результати гонки:

Тіріль Екгофф (0+1) 22: 33,8 Доротея Вірер (0+0) +9,3 Ліза Тереза Гаузер (0+0) +12,6

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