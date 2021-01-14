Екгофф виграла спринт в Обергофі, українські біатлоністки не потрапили в топ-20

У німецькому Обергофі відбулася друга гонка шостого етапу Кубка світу з біатлону - спринт у жінок на 7,5 км з двома вогневими рубежами.
Перемогу святкувала норвежка Тіріль Екгофф, яка навіть з одним промахом зуміла випередити італійку Доротею Вірер, яка закінчила гонку без єдиного промаху другою.
"Бронза" - у представниці Австрії Лізи Терези Гаузер.
Відзначимо, що Екгофф виграла третю спринтерську гонку поспіль.
З українок в очкову зону зуміли потрапити Юлія Джима і Валя Семеренко, які зайняли 24-е і 28-е місця відповідно.
Результати гонки:
- Тіріль Екгофф (0+1) 22: 33,8
- Доротея Вірер (0+0) +9,3
- Ліза Тереза Гаузер (0+0) +12,6
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- 24. Юлія Джима (0+2) +1:24,1
- 28. Валя Семеренко (1+0) +1:26,3
- 60. Віта Семеренко (1+1) +2:14,9
- 62. Олена Підгрушна (2+1) +2:21,7