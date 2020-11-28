Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону

У фінському Контіолахті в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча індивідуальна гонка на 15 км.
Перемогу здобула володарка "Великого кришталевого глобуса" двох останніх сезонів Доротея Вірер.
Італійка лише на 0,8 секунди випередила німкеню Деніз Херрманн, в пасиві у якій був один промах.
Трійку призерів сенсаційно замкнула шведка Джоанна Скоттгайм, для якої це перший особистий подіум на Кубку світу.
Кращою з українок стала Юлія Джима, яка була точна на вогневому рубежі, однак слабкий хід не дозволив українці піднятися вище 10-го місця.
Також в очки потрапила Дар'я Блашко - 25-й результат.
Віта Семеренко, Олена Підгрушна і Катерина Бех в очкову зону не потрапили.
Результати гонки:
- Доротея Вірер (0+0+0+0) - 44: 00,9
- Деніз Херрманн (1+0+0+0) +0,8
- Джоанна Скоттгайм (0+0+0+0) +24,1
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- 10. Юлія Джима (0+0+0+0) +1:54,8
- 25. Дар'я Блашко (1+0+0+0) +3:01,7
- 58. Віта Семеренко (0+1+0+2) +5:42,8
- 61. Олена Підгрушна (2+0+0+2) +5:55,1
- 64. Катерина Бех (1+2+1+0) +6:01,9