Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону

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У фінському Контіолахті в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча індивідуальна гонка на 15 км.

Перемогу здобула володарка "Великого кришталевого глобуса" двох останніх сезонів Доротея Вірер.

Італійка лише на 0,8 секунди випередила німкеню Деніз Херрманн, в пасиві у якій був один промах.

Трійку призерів сенсаційно замкнула шведка Джоанна Скоттгайм, для якої це перший особистий подіум на Кубку світу.

Кращою з українок стала Юлія Джима, яка була точна на вогневому рубежі, однак слабкий хід не дозволив українці піднятися вище 10-го місця.

Також в очки потрапила Дар'я Блашко - 25-й результат.

Віта Семеренко, Олена Підгрушна і Катерина Бех в очкову зону не потрапили.

Результати гонки:

Доротея Вірер (0+0+0+0) - 44: 00,9 Деніз Херрманн (1+0+0+0) +0,8 Джоанна Скоттгайм (0+0+0+0) +24,1

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