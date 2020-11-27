За підсумками сезону Надаль встановив рекорд АТР-туру

Іспанець Рафаель Надаль став єдиним тенісистом, хто 12 разів завершував сезон в топ-2 рейтингу ATP, повідомляє championat.com.

Надалю вдалося п'ять разів завершити сезон на першому рядку рейтингу і сім раз - на другий. За цим показником він обійшов швейцарця Роджера Федерера.

На початку листопада 20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" став володарем рекорду по тривалості безперервного перебування в топ-10 рейтингу ATP. Надаль обійшов американця Джиммі Коннорс, який входив в топ-10 на протязі 789 тижнів. Третє місце займає Федерер (734). На четвертому - Іван Лендл (619), на п'ятому місці - Піт Сампрас (565).

Крім цього, на минулому "Мастерсі" в Парижі Надалю вдалося здобути 1000-у перемогу в кар'єрі.