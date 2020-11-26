Гамільтон зізнався, що він завжди був фанатом "Феррарі"

Фото: gq-magazine.co.uk Льюїс Гамільтон

Новоспечений 7-разовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон поділився думкою про можливий перехід у Ferrari.

"Такого точно не буде. Трансферу у "Феррарі", швидше за все, не буде", - поправив себе британець в інтерв'ю GQ.

"Я завжди думав позитивно про "Феррарі". Я спостерігав за перемогами Міхаеля Шумахера. Я завжди був фанатом "Феррарі". Пам'ятаю, що однією з перших машин, які я купив, була "Феррарі". Це неймовірна машина і бренд. Може, не всі їхні цінності і підходи відповідають моїм, але, думаю, кожен пілот мріяв про те, щоб сидіти за кермом їхнього боліда", - відверто зізнався Льюїс.

"Жодного неповаги до них, але я хочу працювати в "Мерседесі", коли завершу кар'єру, хочу допомогти їм стати ще кращими в плані впливу на навколишній світ. Автомобілі у нас завжди були красивими, але індустрія може стати більш різноманітною", - зазначив Гамільтон.