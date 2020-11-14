Гучною сенсацією завершилася в Формулі-1 кваліфікація Гран-прі Туреччини

Фото: EPAUPG Ленс Стролл

Кваліфікація 14-го етапу чемпіонату світу Формули-1 - Гран-прі Туреччини завершилася сенсаційною перемогою гонщика "Рейсінг Пойнт" Ленса Стролла. Канадець завоював свій перший поул в кар'єрі пілота Формули-1.

На 0,290 секунди відстав Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

Третє місце - у напарника Стролла мексиканця Серхіо Переса.

Гонщики "Мерседеса" Льюїс Гамільтон і Валттері Боттас провалили дощову кваліфікацію і кваліфікувалися лише на 6-му і 9-му місцях відповідно.