Гучною сенсацією завершилася в Формулі-1 кваліфікація Гран-прі Туреччини

Кваліфікація 14-го етапу чемпіонату світу Формули-1 - Гран-прі Туреччини завершилася сенсаційною перемогою гонщика "Рейсінг Пойнт" Ленса Стролла. Канадець завоював свій перший поул в кар'єрі пілота Формули-1.
Lance Pole!#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/WumsmY2cJ1— Formula 1 (@F1) November 14, 2020
🤗🤗🤗#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/5tXXYglXIW— Formula 1 (@F1) November 14, 2020
На 0,290 секунди відстав Макс Ферстаппен на "Ред Булл".
Третє місце - у напарника Стролла мексиканця Серхіо Переса.
Гонщики "Мерседеса" Льюїс Гамільтон і Валттері Боттас провалили дощову кваліфікацію і кваліфікувалися лише на 6-му і 9-му місцях відповідно.