У Формулі-1 з'явиться ще одна нічна гонка

Близькосхідних трас Гран-прі Формули-1 побільшає - наступного року дебютує етап у Саудівській Аравії, повідомляє офіційний сайт Формули-1.

Це буде третій етап Формули-1 на Близькому Сході після Бахрейну і Абу-Дабі, які приєдналися до календаря 2004 і 2009 року відповідно.

Нічна гонка на міській трасі у Джидді відбудеться в листопаді 2021 року.

Додамо, що це буде третя нічна гонка у Формулі-1 після того самого Бахрейну і Сінгапуру.

Зазначають, що в найближчі тижні власник Формули-1 Liberty Media опублікує попередній календар на сезон 2021 року і подасть на затвердження Всесвітньої ради з автоспорту.