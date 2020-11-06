У Формулі-1 з'явиться ще одна нічна гонка

Близькосхідних трас Гран-прі Формули-1 побільшає - наступного року дебютує етап у Саудівській Аравії, повідомляє офіційний сайт Формули-1.
Це буде третій етап Формули-1 на Близькому Сході після Бахрейну і Абу-Дабі, які приєдналися до календаря 2004 і 2009 року відповідно.
Нічна гонка на міській трасі у Джидді відбудеться в листопаді 2021 року.
Додамо, що це буде третя нічна гонка у Формулі-1 після того самого Бахрейну і Сінгапуру.
Зазначають, що в найближчі тижні власник Формули-1 Liberty Media опублікує попередній календар на сезон 2021 року і подасть на затвердження Всесвітньої ради з автоспорту.
Coming in 2021...#SaudiArabianGP @SaudiArabianGP pic.twitter.com/F787sAxn1z— Formula 1 (@F1) November 5, 2020