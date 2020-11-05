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У матчі кваліфікації на Євро зустрілися гандбольні збірні України та Росії

Матч пройшов на нейтральному майданчику.

У матчі кваліфікації на Євро зустрілися гандбольні збірні України та Росії
Збірна України
Фото: handball.net.ua

У Мінську в рамках першого туру кваліфікації чоловічого чемпіонату Європи з гандболу відбулася зустріч між збірними України і Росії.

До 22-ї хвилини жодній команді не вдавалося відірватися більш ніж на м'яч. Однак наприкінці тайму росіяни додали і закінчили його на свою користь - 16:13.

З перших хвилин другого тайму збірна України повільно, але методично наближалася до росіян. І на 40-й хвилині статус-кво відновила - 19:19, а через дві хвилини вийшла вперед.

Гойдалки тривали до фінальної сирени.

У результаті зафіксована бойова нічия - 27:27.

Нагадаємо, обидві зустрічі між збірними України та Росії пройдуть на нейтральній території – в Мінську. Другий поєдинок суперники проведуть 7 листопада.

Додамо, що крім українців і росіян, в групі 3 за путівку в Угорщину і Словаччину поборються також національні команди Чехії та Фарерських островів.

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