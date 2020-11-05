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Гол у ворота "Шахтаря" претендує на звання найкращого в третьому турі Ліги чемпіонів

Алассан Плеа відзначився хеттриком.

Гол у ворота "Шахтаря" претендує на звання найкращого в третьому турі Ліги чемпіонів
Алассан Плеа в супроводі Валерія Бондаря
Фото: EPA/UPG

Форвард "Боруссії" Алассан Плеа може стати повним кавалером минулого туру Ліги чемпіонів.

Раніше УЄФА назвав склад номінантів на звання найкращого гравця тижня в ЛЧ, у який увійшов Плеа.

Трохи пізніше УЄФА визначив чотирьох претендентів на звання автора найкращого гола третього туру групового раунду ЛЧ.

Гол 27-річного француза у ворота донецького "Шахтаря" (6:0) номінований і на цю нагороду.

Нападник Die Fohlen вразив ворота "гірників" ударом здалеку і зробив рахунок 3:0 ще в першому таймі.

Конкуренти Плеа в боротьбі за нагороду - Лаутаро Мартінес з "Інтера" (гол у ворота "Реала" - 2:3), Луїш Діаш із "Порту" ("Марсель" - 3:0) і Магомед-Шапі Сулейманов із "Краснодара" ("Севілья" - 2:3).

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