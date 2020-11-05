Форвард "Боруссії" Алассан Плеа може стати повним кавалером минулого туру Ліги чемпіонів.
Раніше УЄФА назвав склад номінантів на звання найкращого гравця тижня в ЛЧ, у який увійшов Плеа.
Трохи пізніше УЄФА визначив чотирьох претендентів на звання автора найкращого гола третього туру групового раунду ЛЧ.
Гол 27-річного француза у ворота донецького "Шахтаря" (6:0) номінований і на цю нагороду.
Нападник Die Fohlen вразив ворота "гірників" ударом здалеку і зробив рахунок 3:0 ще в першому таймі.
Конкуренти Плеа в боротьбі за нагороду - Лаутаро Мартінес з "Інтера" (гол у ворота "Реала" - 2:3), Луїш Діаш із "Порту" ("Марсель" - 3:0) і Магомед-Шапі Сулейманов із "Краснодара" ("Севілья" - 2:3).
Best #UCL goal scored on Matchday 3? 🤷♂️#UCLGOTW | @nissansports— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2020