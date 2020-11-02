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Перед матчем Ліги чемпіонів проти "Барселони" "Динамо" втратило 13 гравців

У киян великі кадрові проблеми.

Фото: динамо

Уже післязавтра "Динамо" на "Ноу Камп" зустрінеться з "Барселоною" в рамках третього туру Ліги чемпіонів.

У матчі не зможуть узяти участь одразу 13 гравців столичного клубу. Причини різні.

Список гравців, які не зіграють із "Барселоною":

  • Григорій Бущан (воротар) - коронавірус
  • Денис Бойко (воротар) - коронавірус
  • Віталій Миколенко (захисник) - коронавірус
  • Олександр Караваєв (захисник) - коронавірус
  • Олександр Тимчик (захисник) - травма
  • Микита Бурда (захисник) - травма
  • Володимир Костевич (захисник) - травма
  • Микола Шапаренко (півзахисник) - коронавірус
  • Сергій Сидорчук (півзахисник) - дискваліфікація
  • Денис Гармаш (півзахисник) - коронавірус
  • Міккель Дуелунд (півзахисник) - коронавірус
  • Георгій Цітаішвілі (півзахисник) - коронавірус
  • Тудор Белуце (півзахисник) - коронавірус

В Іспанію вирушили 19 гравців: 3 воротарі, 5 захисників, 7 півзахисників і 4 форварди.

  • Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко
  • Захисники: Попов, Шабанов, Забарний, Сирота, Кендзьора
  • Півзахисники: Вербич, Шепелєв, Де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Буяльський
  • Нападники: Родрігеш, Клейтон, Русин, Супряга

Обслуговувати поєдинок буде англійська бригада суддів на чолі з Майклом Олівером.

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