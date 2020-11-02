Перед матчем Ліги чемпіонів проти "Барселони" "Динамо" втратило 13 гравців

Уже післязавтра "Динамо" на "Ноу Камп" зустрінеться з "Барселоною" в рамках третього туру Ліги чемпіонів.
У матчі не зможуть узяти участь одразу 13 гравців столичного клубу. Причини різні.
Список гравців, які не зіграють із "Барселоною":
- Григорій Бущан (воротар) - коронавірус
- Денис Бойко (воротар) - коронавірус
- Віталій Миколенко (захисник) - коронавірус
- Олександр Караваєв (захисник) - коронавірус
- Олександр Тимчик (захисник) - травма
- Микита Бурда (захисник) - травма
- Володимир Костевич (захисник) - травма
- Микола Шапаренко (півзахисник) - коронавірус
- Сергій Сидорчук (півзахисник) - дискваліфікація
- Денис Гармаш (півзахисник) - коронавірус
- Міккель Дуелунд (півзахисник) - коронавірус
- Георгій Цітаішвілі (півзахисник) - коронавірус
- Тудор Белуце (півзахисник) - коронавірус
В Іспанію вирушили 19 гравців: 3 воротарі, 5 захисників, 7 півзахисників і 4 форварди.
- Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко
- Захисники: Попов, Шабанов, Забарний, Сирота, Кендзьора
- Півзахисники: Вербич, Шепелєв, Де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Буяльський
- Нападники: Родрігеш, Клейтон, Русин, Супряга
Обслуговувати поєдинок буде англійська бригада суддів на чолі з Майклом Олівером.