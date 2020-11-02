Перед матчем Ліги чемпіонів проти "Барселони" "Динамо" втратило 13 гравців

У киян великі кадрові проблеми.

Фото: динамо

Уже післязавтра "Динамо" на "Ноу Камп" зустрінеться з "Барселоною" в рамках третього туру Ліги чемпіонів.

У матчі не зможуть узяти участь одразу 13 гравців столичного клубу. Причини різні.

Список гравців, які не зіграють із "Барселоною":

Григорій Бущан (воротар) - коронавірус

Денис Бойко (воротар) - коронавірус

Віталій Миколенко (захисник) - коронавірус

Олександр Караваєв (захисник) - коронавірус

Олександр Тимчик (захисник) - травма

Микита Бурда (захисник) - травма

Володимир Костевич (захисник) - травма

Микола Шапаренко (півзахисник) - коронавірус

Сергій Сидорчук (півзахисник) - дискваліфікація

Денис Гармаш (півзахисник) - коронавірус

Міккель Дуелунд (півзахисник) - коронавірус

Георгій Цітаішвілі (півзахисник) - коронавірус

Тудор Белуце (півзахисник) - коронавірус

В Іспанію вирушили 19 гравців: 3 воротарі, 5 захисників, 7 півзахисників і 4 форварди.

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Попов, Шабанов, Забарний, Сирота, Кендзьора

Півзахисники: Вербич, Шепелєв, Де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Буяльський

Нападники: Родрігеш, Клейтон, Русин, Супряга

Обслуговувати поєдинок буде англійська бригада суддів на чолі з Майклом Олівером.