iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи", - Зеленський про рішення КСУ
"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи", - Зеленський про рішення КСУ
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
ГоловнаСпорт

Ультрас ще одного клубу Української прем'єр-ліги оголосили бойкот своїй команді

Фанати "Миная" відмовилися відвідувати матчі.

Ультрас ще одного клубу Української прем'єр-ліги оголосили бойкот своїй команді
Фото: instagram.com/ultras_minaj/

Ультрас "Миная" оголосили бойкот клубу, поки гравці не змінять свого ставлення до вболівальників. При цьому фани відмовилися відвідувати матчі своєї команди, повідомляє Instagram ультрас "Миная".

Своє рішення вболівальники пояснили тим, що жоден гравець "Миная" не оцінив вірності вболівальників, бо після фінального свистка матчу 8-го туру Favbet Ліги проти "Руху" (0:0) ніхто не підійшов у сектор стадіону, де перебували вболівальники.

"Навіть гравці дубля масово ігнорують уболівальників після матчу. Ми оголошуємо бойкот і припиняємо відвідування всіх матчів клубу. На всіх рівнях. Поки гравці не змінять своє ставлення до вболівальників", - йдеться в заяві ультрас.

Зазначимо, що матчі УПЛ проходять без глядачів у зв'язку з карантинними обмеженнями. Однак ультрас "Миная" змогли пробратися на територію стадіону "Авангард" в Ужгороді під час цього поєдинку.

Нагадаємо, ультрас "Динамо" також відмовилися підтримувати свою команду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також