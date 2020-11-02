Ультрас ще одного клубу Української прем'єр-ліги оголосили бойкот своїй команді

Ультрас "Миная" оголосили бойкот клубу, поки гравці не змінять свого ставлення до вболівальників. При цьому фани відмовилися відвідувати матчі своєї команди, повідомляє Instagram ультрас "Миная".

Своє рішення вболівальники пояснили тим, що жоден гравець "Миная" не оцінив вірності вболівальників, бо після фінального свистка матчу 8-го туру Favbet Ліги проти "Руху" (0:0) ніхто не підійшов у сектор стадіону, де перебували вболівальники.

"Навіть гравці дубля масово ігнорують уболівальників після матчу. Ми оголошуємо бойкот і припиняємо відвідування всіх матчів клубу. На всіх рівнях. Поки гравці не змінять своє ставлення до вболівальників", - йдеться в заяві ультрас.

Зазначимо, що матчі УПЛ проходять без глядачів у зв'язку з карантинними обмеженнями. Однак ультрас "Миная" змогли пробратися на територію стадіону "Авангард" в Ужгороді під час цього поєдинку.

Нагадаємо, ультрас "Динамо" також відмовилися підтримувати свою команду.