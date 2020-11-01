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"Мерседес" усьоме поспіль виграв у Формулі-1 Кубок конструкторів

У Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 479 очок і за 4 етапи до фінішу чемпіонату став недосяжним до суперників.

Льюїс Гамільтон, Валттері Боттас і Даніель Ріккардо
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон, Валттері Боттас і Даніель Ріккардо

На легендарному автодромі в італійській Імолі відбувся 13-й етап у Формулі-1 - Гран-прі Емілії Романьї.

У гонці черговий дубль завоювали гонщики "Мерседеса" - першим був 6-разовий і діючий чемпіон світу, лідер поточного заліку Льюїс Гамільтон, другим гонку закінчив володар поул-позишн Валттері Боттас.

Склав компанію гонщикам команди німецького автоконцерну пілот "Рено" Даніель Ріккардо.

Додамо, що в Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 479 очок і за 4-е етапи до фінішу чемпіонату став недосяжним до суперників.

"Мерседес" в 7-й раз поспіль виграв загальнокомандну першість і, таким чином, колектив з Бреклі побив рекорд "Скудерії Феррарі", яка з 1999 по 2004 роки 6 разів поспіль вигравала Кубок конструкторів.

В особистому заліку Гамільтон випереджає Боттаса на 85 очок. Для завоювання чергового титулу британцеві досить в наступній гонці, яка відбудеться через 2 тижні в Туреччині, поступитися своєму напарникові не більш 7 очок.

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