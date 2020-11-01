"Мерседес" усьоме поспіль виграв у Формулі-1 Кубок конструкторів

У Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 479 очок і за 4 етапи до фінішу чемпіонату став недосяжним до суперників.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон, Валттері Боттас і Даніель Ріккардо

На легендарному автодромі в італійській Імолі відбувся 13-й етап у Формулі-1 - Гран-прі Емілії Романьї.

У гонці черговий дубль завоювали гонщики "Мерседеса" - першим був 6-разовий і діючий чемпіон світу, лідер поточного заліку Льюїс Гамільтон, другим гонку закінчив володар поул-позишн Валттері Боттас.

Склав компанію гонщикам команди німецького автоконцерну пілот "Рено" Даніель Ріккардо. FINAL CLASSIFICATION 🏁@MercedesAMGF1 clinch seventh straight constructor title 🏆



Another podium for @danielricciardo 👏#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/G9yaZmpr9k — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Додамо, що в Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 479 очок і за 4-е етапи до фінішу чемпіонату став недосяжним до суперників.

CONSTRUCTOR STANDINGS: ROUND 13 🏆🧑‍🔧



A seventh straight title for @MercedesAMGF1



And *that* battle for P3 👀#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/YE3ku31ucN — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

"Мерседес" в 7-й раз поспіль виграв загальнокомандну першість і, таким чином, колектив з Бреклі побив рекорд "Скудерії Феррарі", яка з 1999 по 2004 роки 6 разів поспіль вигравала Кубок конструкторів.

A Magnificent Seven (in a row - a new all-time record)



Congratulations to @MercedesAMGF1 - 2020 F1 Constructor Champions! 🏆👏#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Yd5MaqL1W4 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

В особистому заліку Гамільтон випереджає Боттаса на 85 очок. Для завоювання чергового титулу британцеві досить в наступній гонці, яка відбудеться через 2 тижні в Туреччині, поступитися своєму напарникові не більш 7 очок.