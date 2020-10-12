Райкконен установив історичне досягнення Формули-1, а Гамільтон повторив "вічний" рекорд Шумахера

На Нюрбургрингу пройшов 11-й етап Формули-1 сезону-2020 року - Гран-прі Айфеля.
Перемогу здобув 6-разовий і чинний чемпіон Льюїс Гамільтон на "Мерседесі". Британський пілот виграв свою 91-шу гонку у Формулі-1 і повторив рекорд перемог легендарного 7-разового чемпіона німця Міхаеля Шумахера. 182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time 🤝@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP From 1⃣ to 9⃣1⃣
Every legend has a beginning...#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/o2kPfib1Dt
182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time 🤝@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
From 1⃣ to 9⃣1⃣
Додамо, що друге місце на перегонах зайняв лідер "Ред Буллу" Макс Ферстаппен.
Замкнув подіум гонщик "Рено" Даніель Ріккардо, для якого цей подіум був першим із 2018 року.
It's been a minute for @danielricciardo! 🏆#EifelGP 🇩🇪 #F1https://t.co/0J0TBfdYj1— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
Окрім того, пілот команди "Рено" вперше увійшов у топ-3 з 2011 року.
And breathe 😅#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/54krrS8g8t— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
A wait of 1⃣8⃣8⃣ races for @RenaultF1Team to taste that champagne ⌛️#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/3ASiiL8EiD— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
Зазначимо, що 12-м на фініші був пілот "Альфа Ромео" Кімі Райкконен. Для 40-річного фіна це була 323-тя гонка в кар'єрі, і за цим показником він побив "вічний" рекорд бразильця Рубенса Баррікелло.
За 6 етапів до завершення чемпіонату відрив Гамільтона від найближчого переслідувача, яким є його партнер по "Мерседесу" Валттері Боттас, становить колосальні 69 очок.
DRIVER STANDINGS— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
Lewis extends his lead to a colossal 69 points
Max closes the gap to second
And look who's making an appearance in P4 😏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/Qz94XKl2VQ
У Кубку конструкторів лідерство команди "Мерседес" узагалі беззаперечне.
CONSTRUCTOR STANDINGS— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
That fight for P3 though... 🤤#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/QFRbKgphgY