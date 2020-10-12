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Райкконен установив історичне досягнення Формули-1, а Гамільтон повторив "вічний" рекорд Шумахера

Відбулося Гран-прі Айфеля.

Льюїс Гамільтон
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон

На Нюрбургрингу пройшов 11-й етап Формули-1 сезону-2020 року - Гран-прі Айфеля.

Перемогу здобув 6-разовий і чинний чемпіон Льюїс Гамільтон на "Мерседесі". Британський пілот виграв свою 91-шу гонку у Формулі-1 і повторив рекорд перемог легендарного 7-разового чемпіона німця Міхаеля Шумахера.

Додамо, що друге місце на перегонах зайняв лідер "Ред Буллу" Макс Ферстаппен.

Замкнув подіум гонщик "Рено" Даніель Ріккардо, для якого цей подіум був першим із 2018 року.

Окрім того, пілот команди "Рено" вперше увійшов у топ-3 з 2011 року.

Зазначимо, що 12-м на фініші був пілот "Альфа Ромео" Кімі Райкконен. Для 40-річного фіна це була 323-тя гонка в кар'єрі, і за цим показником він побив "вічний" рекорд бразильця Рубенса Баррікелло.

Кімі Райкконен
Фото: EPA/UPG
Кімі Райкконен

За 6 етапів до завершення чемпіонату відрив Гамільтона від найближчого переслідувача, яким є його партнер по "Мерседесу" Валттері Боттас, становить колосальні 69 очок.

У Кубку конструкторів лідерство команди "Мерседес" узагалі беззаперечне.

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