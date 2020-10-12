Райкконен установив історичне досягнення Формули-1, а Гамільтон повторив "вічний" рекорд Шумахера

Фото: EPA/UPG Льюїс Гамільтон

На Нюрбургрингу пройшов 11-й етап Формули-1 сезону-2020 року - Гран-прі Айфеля.

Перемогу здобув 6-разовий і чинний чемпіон Льюїс Гамільтон на "Мерседесі". Британський пілот виграв свою 91-шу гонку у Формулі-1 і повторив рекорд перемог легендарного 7-разового чемпіона німця Міхаеля Шумахера. 182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time 🤝@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP — Formula 1 (@F1) October 11, 2020 From 1⃣ to 9⃣1⃣



Every legend has a beginning...#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/o2kPfib1Dt — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Додамо, що друге місце на перегонах зайняв лідер "Ред Буллу" Макс Ферстаппен.

Замкнув подіум гонщик "Рено" Даніель Ріккардо, для якого цей подіум був першим із 2018 року.

Окрім того, пілот команди "Рено" вперше увійшов у топ-3 з 2011 року.

Зазначимо, що 12-м на фініші був пілот "Альфа Ромео" Кімі Райкконен. Для 40-річного фіна це була 323-тя гонка в кар'єрі, і за цим показником він побив "вічний" рекорд бразильця Рубенса Баррікелло.

Фото: EPA/UPG Кімі Райкконен

За 6 етапів до завершення чемпіонату відрив Гамільтона від найближчого переслідувача, яким є його партнер по "Мерседесу" Валттері Боттас, становить колосальні 69 очок.

DRIVER STANDINGS



Lewis extends his lead to a colossal 69 points



Max closes the gap to second



And look who's making an appearance in P4 😏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/Qz94XKl2VQ — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

У Кубку конструкторів лідерство команди "Мерседес" узагалі беззаперечне.