"Хонда" залишає Формулу-1

Це станеться через рік.

Японська автомобільна компанія "Хонда" наприкінці сезону 2021 року залишить Формулу-1, повідомляє інстаграм Формули-1.

У нинішньому чемпіонаті "Хонда" постачає силові установки двом командам - "Ред Буллу" і "Альфі Таурі". Японці повернулися у Формулу 1 2015 року після тривалої відсутності. Тоді першою клієнтською командою "Хонда" став "Макларен".

Коментуючи прийняте рішення, в компанії відзначили, що "зараз автомобільна промисловість переживає період великих перетворень, які відбуваються раз на сто років. У Honda вирішили прагнути досягнення вуглецевої нейтральності до кінця 2050 року. Ця мета буде досягнута в рамках екологічних ініціатив Honda, які є для компанії одним з головних пріоритетів як виробника засобів пересування.

Для досягнення мети Honda необхідно направити корпоративні ресурси на дослідження і розробку силових установок майбутнього і технологій, включаючи виробництво автомобілів з паливними елементами і електромобілів, які ляжуть в основу безвуглецевого середовища.

Знання, отримані у Формулі-1 у сферах скорочення витрати палива і виробництва ефективних силових установок, будуть використані для досягнення вуглецевої нейтральності. З цією метою Honda прийняла рішення завершити виступи у Формулі-1".

У поточному сезоні пов'язані з японцями команди двічі досягали першого рядка п'єдесталу - Гран-прі 70-річчя виграв Макс Ферстаппен із "Ред Буллу", а Гран-прі Італії виграв П'єр Гаслі з "Альфи Таурі".

У попередньому чемпіонаті в них було три перших місця.

Крім автомобільних гонок, "Хонда" представлена також у MotoGP, співпрацюючи з іспанською командою Repsol Montesa team.