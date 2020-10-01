Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела
Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела
Ексгенпрокурора Луценка прооперували в Німеччині
Ексгенпрокурора Луценка прооперували в Німеччині
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
На Львівщині 36-річна жінка застрелила двох доньок і вчинила самогубство, - поліція
На Львівщині 36-річна жінка застрелила двох доньок і вчинила самогубство, - поліція
У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні (оновлено)
В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні (оновлено)
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Верховний Суд вперше скасував рішення Вищого антикорупційного суду
Верховний Суд вперше скасував рішення Вищого антикорупційного суду
ГоловнаСпорт

"Динамо" відмовилося проводити матчі з уболівальниками на трибунах

Кияни мали таку можливість.

"Динамо" відмовилося проводити матчі з уболівальниками на трибунах
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Найближчі домашні матчі "Динамо" пройдуть без глядачів, інформує офіційний сайт киян.

"ФК Динамо (Київ)" глибоко поважає своїх уболівальників, вважаючи їх невід’ємною частиною успіхів команди. Саме завдяки неймовірній підтримці трибун і шаленим емоціям ми разом з вами досягали найвищих вершин.

Однак реалії життя змушують нас адекватно реагувати на нові несподівані виклики. У тому числі і на такі, як пандемія коронавірусу. Адже саме COVID-19 призвів до того, що футбольні матчі в цілому і, зокрема, в Києві проходять без глядачів", - йдеться в заяві.

"Таке рішення, з огляду на складну епідеміологічну ситуацію, було прийнято техногенною комісією КМДА. Згідно з цим документом, проведення футбольних матчів у Києві в присутності глядачів забороняється до стабілізації епідемситуації.

Саме тому, незважаючи на гостру потребу команди отримати нарешті заряд позитивної синергії свого 12-го гравця, клуб, тим не менш, не може порушити букву Закону. Тому ми разом з вами змушені чекати на поліпшення ситуації в місті й отримання офіційного дозволу від столичної влади на повернення уболівальників на стадіон”, - уточнено в комюніке.

Напередодні Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила протокол для проведення матчів в умовах карантину.

Згідно з протоколом, у зеленій і жовтій карантинних зонах на матчах одна людина повинна займати п’ять квадратних метрів площі стадіону. У помаранчевій і червоній зонах на матчах можуть перебувати не більш ніж 220 людей – максимальне число для матчів за порожніх трибун. 

Київ перебуває в помаранчевій зоні.

У жовтні "Динамо" на своєму полі зіграє з "Зорею" (4 жовтня) і "Олександрією" (24 жовтня).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також