"Динамо" відмовилося проводити матчі з уболівальниками на трибунах

Найближчі домашні матчі "Динамо" пройдуть без глядачів, інформує офіційний сайт киян.

"ФК Динамо (Київ)" глибоко поважає своїх уболівальників, вважаючи їх невід’ємною частиною успіхів команди. Саме завдяки неймовірній підтримці трибун і шаленим емоціям ми разом з вами досягали найвищих вершин.

Однак реалії життя змушують нас адекватно реагувати на нові несподівані виклики. У тому числі і на такі, як пандемія коронавірусу. Адже саме COVID-19 призвів до того, що футбольні матчі в цілому і, зокрема, в Києві проходять без глядачів", - йдеться в заяві.

"Таке рішення, з огляду на складну епідеміологічну ситуацію, було прийнято техногенною комісією КМДА. Згідно з цим документом, проведення футбольних матчів у Києві в присутності глядачів забороняється до стабілізації епідемситуації.

Саме тому, незважаючи на гостру потребу команди отримати нарешті заряд позитивної синергії свого 12-го гравця, клуб, тим не менш, не може порушити букву Закону. Тому ми разом з вами змушені чекати на поліпшення ситуації в місті й отримання офіційного дозволу від столичної влади на повернення уболівальників на стадіон”, - уточнено в комюніке.

Напередодні Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила протокол для проведення матчів в умовах карантину.

Згідно з протоколом, у зеленій і жовтій карантинних зонах на матчах одна людина повинна займати п’ять квадратних метрів площі стадіону. У помаранчевій і червоній зонах на матчах можуть перебувати не більш ніж 220 людей – максимальне число для матчів за порожніх трибун.

Київ перебуває в помаранчевій зоні.

У жовтні "Динамо" на своєму полі зіграє з "Зорею" (4 жовтня) і "Олександрією" (24 жовтня).