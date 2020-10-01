Томас Мюллер став найтитулованішим німцем в історії футболу

Напередодні мюнхенська "Баварія", обігравши дортмундську "Боруссію" (3:2), увосьме завоювала Суперкубок Німеччини.
Усього "Баварія" за свою історію завоювала 77 трофеїв. І більш ніж третину мюнхенці завоювали з Томасом Мюллером.
Баварець, уродженець Вайльгайма після перемоги з клубом у Суперкубку Німеччини виграв свій 27-й трофей у кар'єрі.
Це дозволило йому обійти за кількістю титулів ексгравця "Баварії" Бастіана Швайнштайґера.
На рахунку 31-річного Мюллера - дев'ять чемпіонських у Бундеслізі, по 6 виграних Кубків і Суперкубків Німеччини, по дві перемоги в Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА. Також форвард по разу вигравав клубний ЧС, а з бундестімом - Чемпіонат світу-2014.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Bundesliga— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) September 30, 2020
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 DFB Pokal
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 DFL Supercup
🏆🏆 Champions League
🏆🏆 Super Cup
🏆 World Cup
🏆 Club World Cup @esmuellert_'s 27th trophy makes him the most decorated German player of all time. Legend of the game. ⭐#MiaSanFamily pic.twitter.com/B4l9rYqMve