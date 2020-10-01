Томас Мюллер став найтитулованішим німцем в історії футболу

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Напередодні мюнхенська "Баварія", обігравши дортмундську "Боруссію" (3:2), увосьме завоювала Суперкубок Німеччини.

Усього "Баварія" за свою історію завоювала 77 трофеїв. І більш ніж третину мюнхенці завоювали з Томасом Мюллером.

Баварець, уродженець Вайльгайма після перемоги з клубом у Суперкубку Німеччини виграв свій 27-й трофей у кар'єрі.

Це дозволило йому обійти за кількістю титулів ексгравця "Баварії" Бастіана Швайнштайґера.

На рахунку 31-річного Мюллера - дев'ять чемпіонських у Бундеслізі, по 6 виграних Кубків і Суперкубків Німеччини, по дві перемоги в Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА. Також форвард по разу вигравав клубний ЧС, а з бундестімом - Чемпіонат світу-2014.