Павелко підтвердив, що міжнародні матчі в Україні пройдуть з глядачами на трибунах

У жовтні на збірну України чекають грізні суперники.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив інформацію про те, що виконком УЄФА дозволив фанатам відвідувати матчі єврокубків і збірних.

"Уболівальники повертаються на трибуни в міжнародних поєдинках. Ігри збірної України проти Німеччини та Іспанії на НСК "Олімпійський", як і інші матчі Ліги націй, зможуть відвідати глядачі", - написав функціонер у Facebook.

"Також з глядачами будуть проходити матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Відповідне рішення прийняли сьогодні разом з колегами з виконкому УЄФА. Дозволяється реалізація до 30% квитків від загальної кількості місць на стадіоні", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, що наступний матч збірна України проведе проти Німеччини. Поєдинок відбудеться 10 жовтня на НСК "Олімпійський". А вже через три дні підопічні Андрія Шевченка постараються повернути борг збірній Іспанії.

Окрім того, наприкінці жовтня Київ прийме один з матчів першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.