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Ліверпульський футбольний клуб виграв перші 6 матчів сезону вперше за 82 роки

"Евертон" у вогні.

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Фото: EPA/UPG
"Евертон"
Напередодні "Евертон" у рамках 1/8 фіналу Кубка Англійської ліги розгромив "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка - 4:1.

Хет-триком відзначився Домінік Калверт-Льюїн.

Таким чином, підопічні Карло Анчелотті здобули 6-ту перемогу поспіль на старті сезону - "іриски" по черзі обіграли "Тоттенгем" (1:0), "Солфорд Сіті" (3:0), "Вест Бромвіч" (5:2), "Флітвуд Таун" (5:2), а також "Кристал Пелас" (2:1).

Востаннє таке траплялося в сезоні-1938/39.

Наступний свій матч "Евертон" проведе 3 жовтня вдома в рамках 4-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Брайтона".

У мерсисайдців є шанс переписати і цей показник.

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