Фото: EPA/UPG "Евертон"

Хет-триком відзначився Домінік Калверт-Льюїн.

Таким чином, підопічні Карло Анчелотті здобули 6-ту перемогу поспіль на старті сезону - "іриски" по черзі обіграли "Тоттенгем" (1:0), "Солфорд Сіті" (3:0), "Вест Бромвіч" (5:2), "Флітвуд Таун" (5:2), а також "Кристал Пелас" (2:1).

Востаннє таке траплялося в сезоні-1938/39.

6 - Everton have won each of their opening six games of a campaign for the first time since 1938-39. Super. pic.twitter.com/ng9N1iXmVi — OptaJoe (@OptaJoe) September 30, 2020

Наступний свій матч "Евертон" проведе 3 жовтня вдома в рамках 4-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Брайтона".

У мерсисайдців є шанс переписати і цей показник.