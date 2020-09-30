Міністерство охорони здоров'я Італії закликає зупинити Серію А через коронавірус

У командах занадто багато заражених.

Міністерство охорони здоров'я Італії в особі заступника міністра Сандри Дзампи закликало знову зупинити Серію А.

"Протоколи, які ми підписували, говорять самі за себе. Серія А повинна бути припинена.

Коли зафіксовано так багато позитивних тестів (в "Дженоа" 14 хворих, - прім.LB.ua), залишається тільки перервати чемпіонат. Заражені не можуть грати, можуть заразити інших", - цитує чиновницю Corriere della Sera.

Відзначимо, сьогодні в чемпіонаті Італії заплановані відкладені матчі 1-го туру. Зокрема, в Римі клуб українця Руслана Малиновського "Аталанта" зустрінеться з "Лаціо".