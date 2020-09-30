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Луческу встановив рекорд Ліги Чемпіонів

Мірча - найстарший тренер в історії турніру.

Луческу встановив рекорд Ліги Чемпіонів
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"

Напередодні "Динамо", обігравши в матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Чемпіонів бельгійський "Гент" (3:0), зуміло пробитися в груповий етап цього турніру.

Попутно наставник киян Мірча Луческу встановив дивовижний рекорд ЛЧ.

Румунський фахівець стане найстаршим тренером в історії найпрестижнішого клубного турніру. Луческу вивів "Динамо" у основну частину турніру в віці 75 років і 63 днів.

Попереднім рекордсменом був екснаставник "Баварії" Юпп Хайнкес. Він керував командою у віці 72 років і 356 днів.

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