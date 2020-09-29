Україна може провести матчі Ліги націй з чемпіонами світу з уболівальниками при використанні термальних сканерів на стадіоні

Дану технологію протестували під час Суперкубка УЄФА.

УЄФА розглядає варіант з поверненням уболівальників на трибуни в найближчих матчах Ліги націй в умовах пандемії коронавірусу, інформує sportarena.com.

Минулого тижня головний європейський футбольний орган успішно протестував технологію з використанням термальних сканерів під час матчу за Суперкубок УЄФА.

На стадіоні "Ференц Пушкаш Арена" в Будапешті було встановлено 22 термальних сканера, які автоматично перевіряли температуру у 15,5 тисяч уболівальників, присутніх на трибунах.

Система, розроблена німецькими вченими, також перевіряла наявність масок на обличчях вболівальників і зробила необов’язковим особистий контакт стюардів з ними.

Відзначається, що термочутливі камери зафіксували близько десятка фанатів, яким довелося проходити додаткову перевірку, після якої їм відмовили в проході на стадіон.

УЄФА надихнувся позитивним досвідом використання німецьких технологій і тепер вивчає можливість їх впровадження на матчах Ліги націй, але тільки з урахуванням узгодження з місцевою владою.

Нагадаємо, збірна України проведе два своїх найближчих матчі Ліги націй проти іспанців і німців 10 і 13 жовтня відповідно.