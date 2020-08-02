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ВООЗ заявила про "затяжний характер" пандемії коронавірусу

Надзвичайний комітет організації рекомендував країнам прискорити наукові дослідження.

ВООЗ заявила про "затяжний характер" пандемії коронавірусу
Демонстрація проти карантинних обмежень, Берлін, 1 серпня 2020 року
Фото: EPA/UPG

Пандемія коронавірусу як і раніше залишається надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я і має міжнародне значення. Про це йдеться у заяві надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Засідання комітету пройшло 31 липня. Учасники відзначили "очікуваний затяжний характер" пандемії і наголосили на важливості заходів по боротьбі з вірусом на національному, регіональному та глобальному рівнях.

Комітет також підготував рекомендації для ВООЗ. Серед них: підтримувати країни в протидії поширенню захворювання, сприяти прискоренню наукових досліджень і розширення доступу до лікарських препаратів і вакцин у міру їх появи.

Країнам комітет рекомендував підтримувати наукові дослідження, в тому числі фінансово, відстежувати санітарно-епідеміологічну ситуацію в світі і надавати населенню основні послуги в галузі охорони здоров'я, забезпечивши відповідні служби "фінансовими, матеріальними і кадровими ресурсами в необхідних обсягах".

Комітет ВООЗ з НС збирається на засідання вчетверте з початку пандемії. Наступне, як повідомили в організації, буде скликано через три місяці або раніше.

Нагадаємо, ВООЗ визнала коронавірус надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу в кінці січня. 11 березня голова організації Тедрос Гебреєсус оголосив пандемію.

В кінці липня Гебреєсус заявив, що за останні шість тижнів кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі подвоїлася і пандемія продовжує набирати обертів. 

За даними організації, кількість підтверджених випадків захворювання досягло 17,3 млн, число жертв склало 668 тис.

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