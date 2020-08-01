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Трамп заявив, що збирається заборонити TikTok у США

Соцмережу запідозрили у передачі даних американців спецслужбам КНР.

Трамп заявив, що збирається заборонити TikTok у США
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається заборонити в країні китайську соцмережу TikTok. Про це він повідомив журналістам у п’ятницю, передає CNN.

"Що стосується TikTok, ми забороняємо його у США", - сказав Трамп.

Він повідомив, що може використати надзвичайні економічні повноваження або виконавчий наказ. 

"Я маю на це повноваження", - додав американський президент.

Про те, що США розглядають можливість заборони соцмережі TikTok, раніше заявив держсекретар Майк Помпео.

Можлива заборона пов'язана із застереженнями американських законодавців з приводу обробки персональних даних користувачів у TikTok. Їх непокоять китайські закони, які зобов'язують місцеві компанії співпрацювати із розвідувальними службами КНР.

Агентство Reuters зазначало, що заява Помпео стала продовженням протистояння найбільших світових економік - КНР та США, яке почалося з торгової війни майже два роки тому та посилилося на фоні дій китайської влади у Гонконгу та через спалах коронавірусу.

DW пише, що Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS) вивчає, чи не загрожує онлайн-сервіс національній безпеці. 

Представники TikTok відкидають подібні припущення, заявляючи, що сервіс "не перебуває під впливом будь-яких іноземних урядів", а пріоритетом для розробників є довіра користувачів і регуляторів в США.

Китайський сервіс для створення та обміну відео TikTok популярний серед молоді і налічує майже 1 млрд користувачів.

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