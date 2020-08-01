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Літак Качинського могли підірвати зсередини

Польща завершила розслідування причин катастрофи.

Літак Качинського могли підірвати зсередини
Фото: news.rambler.ru

Катастрофа літака польського президента Леха Качинського у 2010 році під Смоленськом могла статися в результаті двох вибухів. Такого висновку дійшла парламентська комісія Польщі з розслідування причин катастрофи.

Про це йдеться у відео щодо результатів розслідування, яке опублікував голова комісії Антоніо Мацеревич, повідомляє "РБК-Україна".

Як вважають у комісії польського Сейму, на борту президентського літака Ту-154 сталися два вибухи. Так, один вибух стався у дальній частині лівого крила, а інший - безпосередньо біля фюзеляжу літака. Про це свідчать стан тіла загиблих та пошкодження елементів літака.

Крім того, у звіті парламентської комісії йдеться про те, що на уламках президентського борту виявили сліди трьох видів вибухівки - тротилу, гексогену та пентриту.

Нагадаємо, Смоленська катастрофа, в якій загинув польський президент, сталася 10 квітня 2010 року.

Літак, на борту якого перебувало 96 осіб, включаючи голову держави Леха Качинського, розбився під час заходу на посадку на аеродром "Смоленськ-Північний" в умовах сильного туману і обмеженої видимості. Всі пасажири і члени екіпажу загинули.

Польська прокуратура звинуватила російських диспетчерів у катастрофі літака Ту-154 з президентом Польщі на борту. На думку польських правоохоронців, диспетчери, а також якесь "третя особа" навмисне спровокували катастрофу польського урядового лайнера.

Качинський прямував до Росії на траурні заходи до сімдесятих роковин розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.

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