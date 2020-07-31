Іран готовий до чергового раунду перемовин у жовтні в Тегерані

Іранська сторона виконає свої міжнародні зобов’язання у зв’язку зі збиттям літака Міжнародних авіаліній України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із заступником міністра закордонних справ Ірану з юридичних питань та міжнародного права, головою делегації Ірану на переговорах з врегулювання питань, пов’язаних зі збиттям літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ Мохсеном Бахарвандом. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністр відзначив позитивну позицію Ірану під час перемовин. Він запевнив, що Україна й надалі будуватиме переговорний процес конструктивно, і висловив сподівання на дотримання Іраном цієї позиції впродовж перемовин.

Мохсен Бахарванд підкреслив зацікавленість Ірану у якнайшвидшому завершенні переговорів і готовність провести їх черговий раунд у жовтні 2020 року в Тегерані.

Він підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака та серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо встановлення обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати необхідних компенсацій.

Нагадаємо, у Києві завершилися переговори з представниками Ірану щодо компенсації сім'ям жертв катастрофи літака МАУ, який збили біля Тегерану. Участь у зустрічі взяли члени Координаційної групи від Британії, Афганістану, Канади, Швеції та України.

Члени Координаційної групи вкотре закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака, провести незалежне розслідування трагедії та забезпечити притягнення винних до відповідальності.