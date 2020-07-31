Австрія не продовжила заборону на польоти з України (оновлено)

Проте дозвіл на відновлення авіасполучення не означає, що українські туристи зможуть потрапити в Австрію.

Уряд Австрії не підтримав продовження заборони на регулярне пасажирське авіаперевезення з Україною та низкою інших держав, яке було чинним до 31 липня.

Проте це не означає, що українці зможуть подорожувати до Австрії з туристичною метою по "безвізу", пише "Укрінформ".

У середині липня до постанови австрійського МОЗ внесли зміни, котрі передбачали заборону на приземлення літаків з низки країн і регіонів з високим ризиком поширення коронавірусу.

Заборона стосувалася пасажирських літаків з 18 країн: Китаю, Ірану, Білорусі, Іспанії, Великобританії, Швеції, Північної Македонії, Албанії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Косова, Молдови, Румунії, Болгарії та Єгипту, РФ та України. Дію цієї постанови не подовжили.

"Проте відновлення пасажирського авіасполучення з Україною не означає, що українці з серпня зможуть в’їжджати до Австрії "по безвізу" – власники біометричних паспортів і надалі не матимуть права на в’їзд у республіку та інші країни ЄС через пандемію COVID-19", - зазначили журналісти.

Оновлення. На сайті Віденського аеропорту опублікували роз'яснення щодо зняття заборони на авіасполучення з низкою країн. Українцям необхідно буде показати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години, і відправитися на 10-денний карантин, самостійно обравши та підтвердивши місце ізоляції.

Нагадаємо, що 27 липня Австрія посилила правила в'їзду через COVID-19 для країн червоної зони, в якій перебуває і Україна.

Громадяни з 32 держав червоного списку не зможуть безпосередньо в'їхати в Австрію. Потрапити до країни можливо з іншої держави Шенгенської зони, однак за умови негативного ПЛР-тесту, що був зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду.

Учора Рада Європи також оновила список країн зеленої зони, громадяни яких можуть безперешкодно потрапити до ЄС. України в цьому переліку немає.

В'їхати до ЄС можуть тільки окремі категорії громадян, зокрема ті, хто там офіційно працює чи навчається, має посвідку на проживання або довгострокову візу.