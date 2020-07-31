Кулеба: "Нас здивувало інтерв'ю угорського посла"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС здивувало інтерв'ю угорського посла, в якому він говорив, зокрема, про збереження вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

Про це Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу 31 липня.

"Нас здивувало інтерв'ю угорського посла, ми вивчаємо, що стоїть за цим інтерв'ю, бо про що ми домовлялися з головою МЗС Угорщини Пітером Сіярто - провести три засідання і узгодити текст спільного меморандуму президента України Володимира Зеленського і президента Угорщини Віктора Орбана", - повідомив Кулеба.

Він додав, що два такі засідання, які мали передувати зустрічі українського та угорського президентів, вже були проведені. Залишилося третє засідання групи з питань освіти.

"Україна вирішила всі питання для проведення, єдине ускладнення - угорська сторона запровадила обмеження на в'зд українців через пандемію. Сіярто запропонував перенести на вересень. Ми виходимо з того, що ми рухаємося за логікою, яку ми погодили, ми налаштовані успішно завершити процес. Мені прикро, якщо інтерв'ю свідчить про дипломатичну спробу переналаштувати переговорний процес", - зазначив міністр.

Голова МЗС підкреслив, що Україна налаштована на вирішення всіх суперечливих питань з сусідами, позиція української сторони незмінна: "Ми внесли в закон про середню освіту всі зміни, на яких наполягала Венеціанська комісія, тому питання змін до цього закону є закритим".

Нагадаємо, що кількома днями раніше було опубліковано інтерв'ю посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, в якому він заявив, що Угорщина зберігатиме вето на засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, доки не побачить прогресу з української сторони в забезпеченні прав меншин.

У 2017 році відносини між Україною та Угорщиною зіпусвали на фоні ухвалення Верховною Радою закону про освіту. Угорці вважають, що він обмежує права їх діаспори на Закарпатті. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.