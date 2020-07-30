ВВП Німеччини скоротився на безпрецедентні 10,1% через пандемію

Економісти очікують початку відновлення економіки ФРН уже в другому кварталі нинішнього року.

Небувалі темпи падіння економіки Німеччини на тлі пандемії коронавірусу зафіксовані в другому кварталі 2020 року. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

ВВП країни з квітня по липень скоротився на 10,1% порівняно з попереднім кварталом. Про це свідчать попередні дані Федерального статистичного відомства ФРН, оприлюднені в четвер, 30 липня.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року німецька економіка впала на 11,7%. Помітно скоротилися експорт і імпорт товарів і послуг, споживчі витрати громадян, а також інвестиції підприємств в обладнання. Нинішнє падіння - безпрецедентне з моменту початку щоквартального підрахунку ВВП у 1970 році.

У той самий день низка німецьких компаній опублікувала піврічні звіти, зафіксувавши величезні збитки. Так, залізничний концерн Deutsche Bahn відзвітував про найбільший збиток у своїй історії - 3,7 мільярда євро. Збитки автомобільного концерну Volkswagen становлять 1,4 мільярда євро.

При цьому економісти очікують початку відновлення економіки ФРН уже в другому кварталі нинішнього року - якщо число заражень COVID-19 не почне збільшуватися, в тому числі завдяки масштабним заходам стимулювання кон'юнктури, прийнятим урядом Німеччини.

Німецька влада виділить близько 130 млрд євро, зокрема на підтримку споживчого попиту. Але навіть з урахуванням усіх заходів для повної компенсації історичного падіння може знадобитися близько двох років.