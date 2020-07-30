Євросоюз увів санкції проти 4 росіян і ГРУ РФ за кібератаки

А також за поширення шкідливих вірусів WannaCry, NotPetya та Operation Cloud Hopper.

Європейський Союз запровадив санкції проти чотирьох громадян РФ і Головного центру спеціальних технологій Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії за кібератаки.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС, повідомляє УНІАН.

"Рада ЄС сьогодні вирішила запровадити обмежувальні заходи проти шести осіб і трьох організацій, які відповідальні або причетні до різних кібератак", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, санкції запроваджено за спроби здійснення кібератак проти Організації із заборони хімічної зброї, а також за поширення шкідливих вірусів WannaCry, NotPetya та Operation Cloud Hopper.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі в ЄС та замороження активів. Особам та організаціям з Євросоюзу заборонено надавати кошти тим, проти кого запроваджені санкції.

Так, під санкції потрапили громадяни Росії: співробітник з питань підтримки розвідувальної діяльності Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Олексій Мінін та представники Головного управління Генштабу ЗС РФ Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотніков (усі причетні до здійснення атаки на ресурси Організації із заборони хімічної зброї).

Також санкції запроваджені проти Головного центру спеціальних технологій Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії у зв'язку з поширенням вірусу NotPetya. Завдяки цьому вірусу Росія взимку 2015-2016 років здійснювала атаки на українську електричну мережу.

Також у 2017 році від цього вірусу постраждали багато країн, що призвело до економічних збитків.

Нагадаємо, німецький уряд запропонував країнам-членам Європейського Союзу запровадити спільні санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п'ять років тому. У федеральному уряді Німеччини вважають, що до неї був причетний хакер Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Хакерська атака на комп'ютерну систему Бундестагу стала на той час найбільшим таким злочином у Німеччині.

У 2017 році Рада ЄС вирішила розробити основу для спільної дипломатичної відповіді Євросоюзу на шкідливу кібердіяльність - так званий набір інструментів кібердипломатії (Cyber Diplomacy Toolbox).