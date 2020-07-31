Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”

Арест в Беларуси 33 наемников “ЧВК Вагнера” Александр Лукашенко планирует использовать для устрашения общества и дискредитации своих оппонентов. Однако на электоральную ситуацию в стране “дело вагнеровцев” уже вряд ли повлияет.

Фото: скрін відео

Утром 29 июля в санатории под Минском группа “А” КГБ при поддержке ОМОНа задержала 32-х граждан РФ – боевиков “ЧВК Вагнера”. Еще один вагнеровец был задержан в Калинковичах. Как сообщали госСМИ, боевики прибыли в Беларусь “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”. Отмечалось, что вагнеровцы вызвали подозрение у администрации санатория необычным для российских туристов поведением: они не употребляли спиртное, держались обособленно и носили одежду в стиле милитари.

Александр Лукашенко назвал задержание боевиков “чрезвычайным происшествием”. Госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков заявил, что всего, согласно оперативной информации, на территорию Беларуси было заброшено около 200 боевиков и поиски оставшихся 167 в данный момент продолжаются. Кроме того, под Псковым и Невелем якобы формируются еще две группы наёмников для заброски в Беларусь. Равков сообщил, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела о подготовке терактов, а также предупредил о высоком риске провокаций в ходе предвыборных массовых мероприятий.

Странная война

В изображении белорусских властей ситуация выглядела более чем серьезно. Фактически речь шла о попытке военной интервенции со стороны России.

Известно, что “ЧВК Вагнера” – это де-факто засекреченное подразделение российской армии, выполняющее особые боевые задачи за рубежом. Вагнеровцы принимали участие в штурме аэропорта в Луганске и в боях за Дебальцево, а в конце 2015 года были переброшены в Сирию. Затем представители подразделения были замечены в спецоперациях в ряде африканских стран, где присутствуют интересы Кремля. “ЧВК Вагнера” создано при непосредственном участи Генштаба МО РФ и тесно связана с ГРУ МО РФ. Финансирование ЧВК осуществляется через приближенного к Путину олигарха Евгения Пригожина.

Фото: http://from-ua.com Владимира Путина с командиром группы Вагнер (справа), воевавшей на Донбассе и в Сирии, Дмитрием Уткиным.

Однако после ареста вагнеровцев официальный Минск повел себя так, будто бы “ЧВК Вагнера” – это не кремлевский проект, а самостоятельная частная военная компания, которая неизвестно на кого работает. В сюжетах гостелеканалов не было ни слова о связях вагнеровцев с российским Генштабом или олигархом Пригожиным, там даже не упоминалось на чьей стороны боевики воевали на Донбассе и в Сирии.

На официальном уровне прямых обвинений в адрес российских властей вообще не прозвучало. Наоборот: Кремль аккуратно выводили из-под удара. Лукашенко хоть и заявил о “грязных намерениях” россиян, но тут же оговорился, что не хочет “опорочить близкую нам страну”. В МИД Беларуси одновременно вызвали не только российского посла, но и временного поверенного в делах Украины (на основании того, что часть вагнеровцев имела украинские паспорта). Наконец, заброска боевиков на территорию Беларуси не заставила Минск закрыть границу с Россией. Власти ограничились дежурным оперативным усилением, причем во всех сообщениях подчеркивалось: эти меры введены “в том числе” на границе с РФ. Хотя логика событий подсказывала, что только на границе с Россией усиление и нужно.

Фото: newsbel.by

За исключением установки металлических ограждений на митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской, внутри страны никаких дополнительных мер в сфере безопасности не было предпринято вообще. И это при том, что по Беларуси в этот момент якобы свободно разгуливают 167 боевиков, готовящих теракты.

Пророчество Лукашенко

Несоразмерность реакции на объявленную ранее угрозу делало официальную версию малоубедительной. Хотя были и другие поводы для недоверия.

Во-первых, Лукашенко удивительным образом предсказал появление иностранной ЧВК на территории Беларуси. Посещая 5-ю отдельную бригаду спецназа в Марьиной Горке, он заявил, что иностранных наемников бросят на помощь белорусскому Майдану: “На Майдан, если своих нет (у нас маловато “майданутых”) их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах”. Заявление было сделано 24 июля, а уже в ночь на 25 июля, как сообщили госСМИ, в один из минских отелей прибыла группа из 32 боевиков.

Фото: EPA/UPG

Во-вторых, оружия ни у самих вагнеровцев, ни где-то в лесных схронах найдено не было. Получалось, что наемников забросили на спецзадание безоружными, да еще поселили всех скопом в государственном санатории.

Что касается 33-го задержанного, Андрея Бакуновича, то его и вовсе никуда не забрасывали. Как выяснили журналисты, последние 3-4 года он спокойно жил в Калинковичах. И этом при том, что еще в 2018 году СБУ официально заявило о причастности Бакуновича к “ЧВК Вагнера” и передало соответствующую информацию белорусским спецслужбам. Однако КГБ разглядело в этом человеке угрозу лишь спустя два года – за 10 дней до президентских выборов.

“Вагнер” для внутреннего пользования

То, что “дело вагнеровцев” Лукашенко хочет использовать против своих политических оппонентов стало ясно уже на следующий день, 30 июля. Следственный комитет Беларуси объявил, что 33 вагнеровца якобы готовили массовые беспорядки в Беларуси вместе с Николаем Статкевичем, Сергеем Тихановским и другими оппозиционерами. И это при том, что сами Статкевич и Тихановский уже более двух месяцев находятся за решеткой.

Супруга Сергея Тихановского Светлана сегодня является главным оппонентом Лукашенко на президентских выборах. История этой женщины уникальна. Баллотироваться в президенты собирался ее муж, известный в Беларуси ютуб-блогер, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Чтобы супруг все-таки смог принять участие в выборах, Светлана зарегистрировалась в качестве номинального кандидата. Поначалу она не принимала никакого участия в избирательной кампании. Однако после ареста мужа, а также нерегистрации кандидатов-тяжеловесов, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, Светлана невольно превратилась в главного оппонента Лукашенко на этих выборах. Вокруг нее объединились штабы незарегистрированных кандидатов, и она активно включилась в избирательную кампанию.

Фото: EPA/UPG Люди участвуют в предвыборном митинге Светланы Тихановской в Минске, 30 июля

В Минске и регионах Светлана Тихановская теперь собирает гигантские митинги: например, 26 июля в Гомеле на акцию пришли около 10 тысяч человек, а в Минске 30 июля – не менее 63 тысяч. Таких массовых политических акций страна не помнила с 1990-х.

Для многих белорусов Тихановская стала символом перемен. При этом сама Светлана заявляет, что не собирается руководить страной полный президентский срок. По словам кандидата, ее единственная цель – сразу после смещения Лукашенко провести в стране свободные президентские выборы, в которых смогли бы принять участие все желающие. А после избрания нового президента на свободных выборах она хотела бы вернуться к своей привычной домашней жизни.

Фото: EPA/UPG Светлана Тихановская во время митинга в Минске, 30 июля 2020

Реального рейтинга Лукашенко и Тихановской сегодня не знает никто: независимая социология в Беларуси давно уничтожена. Однако беспрецедентная политизация белорусского общества и массовые митинги по всей стране свидетельствуют о том, что Лукашенко имеет все шансы проиграть выборы обычной домохозяйке. Разумеется, если итоги выборов не будут сфальсифицированы. Но уровень протестных настроений в обществе столь высок, что Лукашенко понимает: даже полный контроль за процедурой подсчета голосов его может не спасти.

Боевиками и иностранным вмешательством Лукашенко пугает общество всякий раз, когда в Беларуси растут протестные настроения. Так было в 2006, 2010 и 2017-м. Но если ранее власть боевиков выдумывала, то 33 задержанных вагнеровца – реальные люди. В данном случае реальность боевиков должна была добавить правдоподобия заявлениям об иностранном вмешательстве в выборы. Видимо, с их помощью Тихановскую планировалось превратить из символа перемен в символ войны и насилия. Однако версия следственного комитета о подготовке массовых беспорядков звучит настолько нелепо, что уже сейчас очевидно: сбить протестные настроения с помощью “дела вагнеровцев” не удастся.

Вопрос без ответа

Однако в истории с боевиками остается одна загадка: так что же делали ЧВКшники на территории Беларуси?

Согласно наиболее распространенной (хотя и спорной) версии, российские наемники давно используют Беларусь в качестве перевалочного пункта перед отправкой в африканские страны. Косвенно существование подобной практики подтвердил госсекретарь Совбеза Андрей Равков. “Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения…. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали”, – заявил он. Иными словами, теоретически Беларусь могут использовать в качестве перевалочного пункта, но Москва обычно о таком предупреждает.

Фото: Natalia Fedosenko / TASS / Forum Госсекретаря Совета безопасности Андрей Равков

В любом случае, тот факт, что боевики свободно перемещаются по территории Беларуси, не должен никого удивлять. СМИ неоднократно писали о том, что участники войны на Донбассе на стороне “ЛДНР” спокойно приезжают в Беларусь и не преследуются здесь правоохранительными органами. В том числе, как сообщал телеканал “Белсат”, 9 из 10 живых белорусских вагнеровцев засветились на родине без всяких последствий для себя, а некоторым наемникам даже выдали новые паспорта.

Что бы не привело группу из 32 вагнеровцев в Беларусь, совершенно очевидно, что Лукашенко хочет использовать их арест для решения внутренних проблем. Скорее всего, суда над боевиками и уж тем более их экстрадиции в Украину не будет. Как только политические страсти в Беларуси утихнут, их постараются передать России. Другое дело, что Кремль подобное решение проблемы может не удовлетворить. Несмотря на довольно сдержанную реакцию на “дело вагнеровцев” российского руководства, совершенно очевидно: подобную публичную пощечину со стороны Лукашенко Кремль не забудет.