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​Україна і Білорусь посилюють контроль на кордоні після затримання "вагнерівців"

МЗС Білорусі також запросило інформацію про бойовиків українського походження.

​Україна і Білорусь посилюють контроль на кордоні після затримання "вагнерівців"
Фото: Prograzhdanstvo.ru

Україна і Білорусь домовилися посилити прикордонний режим на кордоні після затримання під Мінськом бійців російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

"З українською стороною досягнуто домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах", - йдеться в заяві.

Офіційний Мінськ також підтвердив, що декотрі затримані мають громадянство України і брали участь у бойових діях на Донбасі. У зв’язку з цим МЗС Білорусі запросило інформацію про бойовиків українського походження, "яка може бути використана для всебічного аналізу і оцінки причин їхньої присутності в Білорусі".

У соцмережах поширюється інформація про те, що білоруські військові розбили табір на трасі, яка веде до кордону з Росією. Також повідомляють, що на під'їзді до Мінська була помічена колона військової техніки.

Чи пов’язані ці заходи з посиленням контролю на кордоні, поки що невідомо.

Нагадаємо, вчора під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ. Деякі з них - уродженці України. 

Згодом з’ясувалося, що серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх. Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих бойовиків.

Пізніше також повідомили, що МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом.

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