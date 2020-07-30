У Києві з’явиться сквер Мусліма Магомаєва та вулиця Гарета Джонса

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали нові назви низки столичних вулиць, провулків і площ.

Про це повідомляють на сайті міськради.

Ідею перейменування підтримали 104 особи, лише двоє проголосували проти. Громадське обговорення відбувалося на сайті КМДА з 19 березня по 19 травня 2019 року.

Зазначається, що в Шевченківському районі столиці з’явиться провулок британського журналіста Гарета Джонса (досі провулок Проєктний 13120). Він був одним із перших західних кореспондентів, який почав говорити правду про Голодомор в Україні у 1932-1933 роках.

29 березня 1933-го Гарет Джонс скликав у Берліні пресконференцію, на якій вперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. Пресреліз передрукували провідні світові видання, зокрема New York Evening Post і Manchester Guardian.

Також депутати перейменували вулицю Димитрова на честь українського художника Никифора Дровняка (Деснянський район); площу між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної назвали іменем українського журналіста, правозахисника та дисидента Сергія Набоки (Дніпровський район).

Київрада присвоїла нові назви низці безіменних вулиць і провулків:

1) Безіменний провулок з проєктною назвою "провулок Островського" назвали на честь видатного українського поета Якова Щоголева (Дарницький район).

2) Проєктний провулок 13115 перейменовано на провулок Милославський (Деснянський район).

3) Вулицю проєктну 12637 – на вулицю Куричівську (Деснянський район).

4) Вулицю проєктну 12638 – на вулицю Ковпитську (Деснянський район).

5) Вулицю проєктну 13059 – на вулицю Стигольську (Деснянський район).

6) Вулицю проєктну 12639 – на вулицю Помильську (Деснянський район).

7) Вулицю проєктну 13079 – на вулицю Пляхівську (Деснянський район).

8) Провулок без назви від вулиці Любомирівської до тупика – на провулок Парашутистів (Святошинський район).

Отримали назви і два сквери: сквер у Шевченківському районі міста Києва на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської отримав ім’я "Мюнхенський"; сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола у Шевченківському районі назвали ім’ям відомого оперного співака Мусліма Магомаєва.

Нагадаємо, напередодні в Києві вулицю Російську перейменували на честь загиблого бійця батальйону "Донбас" Юрія Литвинського. Також Київрада присвоїла ім’я Олеся Бердника новій вулиці у Святошинському районі.