В Одесі патрульні потрапили в ДТП, поспішаючи на виклик про спробу самогубства

Їм повідомили, що жінка хоче стрибнути з будівлі.

Двоє патрульних поліцейських постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Одесі.

Пресслужба місцевої патрульної поліції інформує, що близько 6:00 30 липня поліцейські отримали повідомлення про спробу самогубства. Зі слів очевидців, жінка хотіла стрибнути з даху будівлі.

"Екіпаж патрульних одразу виїхав на місце події. Службовий автомобіль прямував на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною. На перехресті проспектів Шевченка та Гагаріна відбулося зіткнення Renault Trafic та службового авто поліцейських. Унаслідок чого водій автомобіля Renault Trafic і поліцейські, які перебували в автомобілі Toyota Prius, отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

У поліції інформують, що на відпрацювання виклику про спробу самогубства відразу був направлений інший екіпаж патрульної поліції, який разом зі співробітниками ДСНС урятував жінку.

Як ми повідомляли, у червні в ДТП на столичному Академмістечку патрульну поліцейську затиснуло між машинами. Її було госпіталізовано з переломами обох ніг.