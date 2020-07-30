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В Одесі патрульні потрапили в ДТП, поспішаючи на виклик про спробу самогубства

Їм повідомили, що жінка хоче стрибнути з будівлі. 

В Одесі патрульні потрапили в ДТП, поспішаючи на виклик про спробу самогубства
Фото: mvs.gov.ua

Двоє патрульних поліцейських постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Одесі.

Пресслужба місцевої патрульної поліції інформує, що близько 6:00 30 липня поліцейські отримали повідомлення про спробу самогубства. Зі слів очевидців, жінка хотіла стрибнути з даху будівлі.

"Екіпаж патрульних одразу виїхав на місце події. Службовий автомобіль прямував на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною. На перехресті проспектів Шевченка та Гагаріна відбулося зіткнення Renault Trafic та службового авто поліцейських. Унаслідок чого водій автомобіля Renault Trafic і поліцейські, які перебували в автомобілі Toyota Prius, отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

У поліції інформують, що на відпрацювання виклику про спробу самогубства відразу був направлений інший екіпаж патрульної поліції, який разом зі співробітниками ДСНС урятував жінку.

Як ми повідомляли, у червні в ДТП на столичному Академмістечку патрульну поліцейську затиснуло між машинами. Її було госпіталізовано з переломами обох ніг.

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