Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим

Відпочинковий комплекс, який будували у приазовському Урзуфі спеціально для президента-втікача Віктора Януковича, перетворили на військову базу.

Про це повідомляє УНІАН.

Дача досі є закритим об’єктом, тут нині базуються військові. Від ворожої Росії будівлю відділяє тільки море.

Журналісти розповідають, що на території комплексу досі є багато сосен і хвилерізи. У колишній нарадчій кімнаті облаштували бібліотеки, а біля колишнього гаража стоять танки. З часів Януковича на базі відпочинку залишився тільки стіл.

Нагадаємо, маєток експрезидента Віктора Януковича під Маріуполем, в Урзуфі, бійці добровольчого полку "Азов" зайняли ще у 2014 році.

Було облаштовано точки радіотехнічного зв'язку, склади зі зброєю, гаражі та ремонтні майстерні, медчастину і кухня. Кожну будівлю в колишньому маєтку Януковича пристосували для потреб добровольців.