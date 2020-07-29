МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках
Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
ГоловнаСуспільствоЖиття

Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим

Комплекс перетворили на військову базу.

Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Фото: www.theinsider.ua/Олександр Ярошенко

Відпочинковий комплекс, який будували у приазовському Урзуфі спеціально для президента-втікача Віктора Януковича, перетворили на військову базу.

Про це повідомляє УНІАН.

Дача досі є закритим об’єктом, тут нині базуються військові. Від ворожої Росії будівлю відділяє тільки море. 

Журналісти розповідають, що на території комплексу досі є багато сосен і хвилерізи. У колишній нарадчій кімнаті облаштували бібліотеки, а біля колишнього гаража стоять танки. З часів Януковича на базі відпочинку залишився тільки стіл.

Нагадаємо, маєток експрезидента Віктора Януковича під Маріуполем, в Урзуфі, бійці добровольчого полку "Азов" зайняли ще у 2014 році.

Було облаштовано точки радіотехнічного зв'язку, склади зі зброєю, гаражі та ремонтні майстерні, медчастину і кухня. Кожну будівлю в колишньому маєтку Януковича пристосували для потреб добровольців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також