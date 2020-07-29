Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу
Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
ГоловнаСуспільствоВійна

Штаб констатував відсутність втрат у лавах ООС з початку перемир’я

З початку доби окупанти здійснили неприцільний постріл з гранатомета.

Штаб констатував відсутність втрат у лавах ООС з початку перемир’я
Фото: EPA/UPG

Командування операції Об’єднаних сил констатує відсутність втрат серед українських військових від початку режиму припинення на Донбасі.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні пресцентру ООС.

"Від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил", - звітують у штабі.

Водночас підкреслюється, що "українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони".

Щодо дій противника, то від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Раніше сьогодні СММ ОБСЄ заявила про 111 порушень режиму припинення вогню на Донбасі після досягнення 22 липня домовленостей ТКГ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також