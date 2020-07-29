Штаб констатував відсутність втрат у лавах ООС з початку перемир’я

З початку доби окупанти здійснили неприцільний постріл з гранатомета.

Командування операції Об’єднаних сил констатує відсутність втрат серед українських військових від початку режиму припинення на Донбасі.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні пресцентру ООС.

"Від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил", - звітують у штабі.

Водночас підкреслюється, що "українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони".

Щодо дій противника, то від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Раніше сьогодні СММ ОБСЄ заявила про 111 порушень режиму припинення вогню на Донбасі після досягнення 22 липня домовленостей ТКГ.