Штаб констатував відсутність втрат у лавах ООС з початку перемир’я

Командування операції Об’єднаних сил констатує відсутність втрат серед українських військових від початку режиму припинення на Донбасі.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні пресцентру ООС.
"Від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який вступив в силу з 27 липня, не було жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил", - звітують у штабі.
Водночас підкреслюється, що "українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони".
Щодо дій противника, то від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета поблизу Новолуганського. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Раніше сьогодні СММ ОБСЄ заявила про 111 порушень режиму припинення вогню на Донбасі після досягнення 22 липня домовленостей ТКГ.