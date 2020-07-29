​За поточну добу обстрілів у зоні проведення ООС не зафіксовано, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі станом на 7 годину ранку 29 липня залишається повністю контрольованою, обстрілів за поточну добу не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Було зафіксовано лише один постріл у вівторок, 28 липня - з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Шуми. Постріл був неприцільним і мав провокативний характер, тому ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат серед українських захисників не було.

У штабі також зазначили, що понад 100 людей із населених пунктів Донбасу щоденно звертаються до військових медиків по допомогу. Переважно це люди, які проживають у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

"Окрім допомоги цивільному населенню, українські захисники виконують і своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони... Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів права відкривати вогонь у відповідь", - наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі порушили умови перемир’я менш ніж через пів години після його початку. В перший день "тиші" бойовики влаштували два обстріли і провокацію.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови.

27 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я. В ОП повідомляли, що обговорювалося розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ.

Росія, яка підтримує бойовиків, бути гарантом перемир'я на Донбасі відмовилася.