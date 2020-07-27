Окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі (оновлено)

Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови.

Командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що окупаційні війська вже порушили режим припинення вогню, який діє на Донбасі з опівночі 27 липня.

Відповідну заяву він зробив на брифінгу, пишуть "Українські новини". Обстріл відбувся вночі, між 00:20 і 00:45.

"З боку противника о 00:20 – 00:45 був обстріл підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат з боку Об’єднаних сил немає", - повідомив Кравченко.

Українська сторона на обстріл не відповіла.

На сторінці штабу ООС у Facebook додали, що обстріл відбувся з території тимчасово непідконтрольної Ужівки по позиціях українських воїнів біля Водяного.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак закликав не піддаватися "керованим провокаціям" і "гібридним проявам паніки" навколо перемир'я.

Нове перемир'я також обговорили телефоном президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін.

За добу до введення всеохопного режиму тиші окупанти 13 разів відкривали вогонь і вчинили провокацію з міною.