Командувач ООС видав наказ про припинення вогню на Донбасі

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко видав наказ про припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, командування Об’єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командування ООС підтверджує, що цей наказ про припинення вогню відповідає заходам, які були визначені ТКГ і набули чинності з 00:01 27 липня 2020 року.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак закликав не піддаватися "керованим провокаціям" і "гібридним проявам паніки" навколо перемир'я.

Нове перемир'я також обговорили телефоном президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін.