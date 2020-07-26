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В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження

Нахабне порушення вразило навіть патрульних.

В Києві завдяки камерам спостереження знайшли і оштрафували водія, який розвернувся через чотири смуги перед мостом Патона.

Про це повідомила патрульна поліція столиці.

Інспектори відслідкували подальший рух водія та встановили його можливе місце перебування. На пошуки порушника орієнтували найближчі екіпажі патрульних, і незабаром автомобіль знайшли. Водія притягнули до відповідальності за створення аварійної ситуації, склавши протокол за ч.4 ст.122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП.

Перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький назвав це порушення "настільки зухвалим, що здається, що це відбувається не в реальному житті".

"Чим керуються такі порушники та які думки направляють їх вчиняти саме так, як ви бачите на цьому відео, особисто я не розумію. Десятки автомобілів були змушені зупинитись і тільки чудом не сталося ДТП, ніхто не травмувався та не загинув", - написав він у фейсбуці.

Порушнику загрожує штраф в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

На фотографіях поліції видно, що машина порушника брендована однією зі служб таксі.

Фото: t.me/kyivpatrol

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