На Донбасі за добу сталося 15 обстрілів, втрат не було

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

У суботу, 25 липня, в зоні бойових дій на Донбасі сталося 15 обстрілів зі сторони російських окупаційних військ. Втрат серед українських військових не було.

Про це повідомили військові в ранковому зведенні.

"Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком, 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне та Водяне", - сказано в повідомленні.

В більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Також в окремих випадків бойовики використовували 120 мм міномети.

"Виконуючи Мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в зведенні.

Нагадаємо, що з 00:01 27 липня починається нова спроба повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.

В той же час в ООС запевнюють: право на самозахист у українських військових залишається.