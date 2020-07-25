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Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня

На кожній позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню.

Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Фото: EPA/UPG

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

"За масштабом подібних заходів не було за весь період проведення операції", - повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил.

З 27 липня на кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати "спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН".

В той же час в ООС запевнили: право на самозахист у українських військових залишається.

"Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я. Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню за понад шість років бойових дій на Донбасі дозволяли говорити про зменшення кількості обстрілів лише певний час, після чого, зривалися з вини збройних формувань РФ", - повідомив пресцентр.

Для об'єктивного інформування на ділянках лінії розмежування зможуть працювати українські та закордонні ЗМІ. Також буде відновлено практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого речника.

В той же час на понеділок, 27 липня, в Києві планується акція протесту, яку організовує, зокрема, Рух опору капітуляції. Люди планують зібратися біля Офісу президента, щоби "не дати роззброїти нашу армію і перетворити наших вояків на безпорадні мішені".

Організатори стверджують, що умови перемир'я позбавляють українських військових права відкривати вогонь у відповідь, вести розвідувальну діяльність, а за опір агресору солдатів нібито зможуть притягнути до дисциплінарного покарання.

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