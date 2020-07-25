Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня

На кожній позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню.

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

"За масштабом подібних заходів не було за весь період проведення операції", - повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил.

З 27 липня на кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати "спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН".

В той же час в ООС запевнили: право на самозахист у українських військових залишається.

"Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я. Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню за понад шість років бойових дій на Донбасі дозволяли говорити про зменшення кількості обстрілів лише певний час, після чого, зривалися з вини збройних формувань РФ", - повідомив пресцентр.

Для об'єктивного інформування на ділянках лінії розмежування зможуть працювати українські та закордонні ЗМІ. Також буде відновлено практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого речника.

В той же час на понеділок, 27 липня, в Києві планується акція протесту, яку організовує, зокрема, Рух опору капітуляції. Люди планують зібратися біля Офісу президента, щоби "не дати роззброїти нашу армію і перетворити наших вояків на безпорадні мішені".

Організатори стверджують, що умови перемир'я позбавляють українських військових права відкривати вогонь у відповідь, вести розвідувальну діяльність, а за опір агресору солдатів нібито зможуть притягнути до дисциплінарного покарання.